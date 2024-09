LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 98-96 dTs Supercoppa Italiana basket in DIRETTA | i meneghini la ribaltano nel supplementare e vincono il trofeo! Nebo MVP con 20 punti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 22 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:20 Termina qui la nostraper questa sera. Grazie a tutti voi, amiche ed amici di OA Sport, per averci seguito. Buon proseguimento di serata ed un saluto sportivo! 20:18 Ila quintadella loro storia, superando così proprio lacon questoche mancava dal 2020! 20per Joshe 16 per Leandro Bolmaro decisivi nel, con la Segafredo che abdica dopo tre anni nonostante i 18di Achille Polonara ed i 17 di Tornike Shengelia.