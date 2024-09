LIVE MotoGP GP Emilia-Romagna 2024 in DIRETTA | altro duello Bagnaia-Martin Alle 8 40 il warm-up

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 22 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel Gran Premio dell’, quattordicesimo appuntamento del Mondiale diall’Autodromo Internazionale Marco Simoncelli di Misano Adriatico. Sarà la gara che precede l’inizio della stagione asiatica, che porterà i piloti al gran finale di Valencia. Francescopartirà dalla pole e dovrà cercare di gestire l’impeto dei suoi avversari: ieri è riuscito a vincere la Sprint Race nonostante il sorpasso dopo curva 1 di Jorgegrazie a una grande pressione, in gara tutto potrebbe essere facilitato da una buono scatto in griglia, visto che questo fine settimana sembra avere il miglior passo gara della concorrenza. Il più vicino è Jorgeche come sempre gli partirà a fianco nella griglia: la differenza tra i due in classifica è appena di quattro punti.