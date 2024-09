Uccide la nonna a forbiciate Fermato un 22enne a Chiavari

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 21 settembre 2024) AGI - Omicidio a, nella città Metropolitana di Genova. La vittima è Andreina Canepa, una donna di 82 anni: stando a quanto riferito dai carabinieri, è statoe portato in caserma il nipote, con cui l'anziana viveva. Sul posto i militari del Reparto Operativo di Genova e della Compagnia di. In corso accertamenti e sopralluogo della sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo. È stato il nipote, Simone M., a chiamare i carabinieri dopo avere ucciso l'anziana. Da quanto si apprende, il giovane avrebbe detto al telefono agli operatori dell'112 che l'anziana stava male, mentre lui stava bene. Quando i carabinieri però sono arrivati nell'appartamento, hanno trovato l'anziana senza vita e il nipote sporco di sangue. Il ragazzo allora ha ammesso di aver litigato con la, per poi colpirla con una forbice.