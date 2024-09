Merito e Mobilità Sociale il primo tirocinio residenziale alla Scuola Sant’Anna raccontato da due studenti | Orientamento esperienze e sguardo sul futuro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024) Pisa, 21 settembre 2024 – L’edizione 2024 del progetto Me.Mo.è entrata nel vivo da alcune settimane. Dopo due incontri territoriali in numerose scuole e sedi in giro per l’Italia, per la prima volta, a maggio, più di cento tra studentesse esi sono ritrovati a Pisa,Superiore Sant'Anna, per vivere il lorocontatto con una realtà universitaria e per approfondire temi legati al loro, viverea contatto con docenti, ricercatrici, ricercatori e unire momenti di conoscenza e di divertimento. Per ildell’edizione 2025,Superiore Sant'Anna, il programma si è arricchito con visite nei laboratori di ricerca, testimonianze e tante occasioni per comprendere l’importanza della formazione universitaria per la propria crescita personale.