Tensioni fra le contrade | salta il Palio di Rescaldina

(Di venerdì 20 settembre 2024), 20 settembre 2024 – Nientedelle. Domenica, in occasione della Festa dell’Uva 2024, si svolgerà solamente la giornata al Villaggio medievale. La scelta è stata presa a seguito di modifiche al regolamento,tra lee, soprattutto, del ritiro della Contrada Torre. Durante la giornata di festa, all’oratorio di Rescalda, verrà allestito un villaggio medievale suddiviso in tre aree tematiche che rappresenteranno la vita contadina, militare e nobiliare. Contradaioli in costume animeranno l’ambiente con spettacoli e attività per tutti, inclusi i più piccoli. La giornata si concluderà con la tradizionale sfida dell’albero della cuccagna, alle ore 19, preceduta da una merenda offerta ai bambini.