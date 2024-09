Perché nei prossimi anni la Cina continuerà ad avvelenare l’economia

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 20 settembre 2024) Come e in che misura laavvelena e distorce i mercati globali? La sovracapacità cinese è ormai un problema planetario, dal momento che tutto ciò che il Dragone produce (circa un terzo della manifattura globale passa per Pechino) e non consuma internamente, si riversa all’estero, con tutte le conseguenze del caso. Nefaste. Nei giorni scorsi l’economista Ning Leng, della Mccourt School of Public Policy, ha tenuto un incontro con numerosi esperti, presso il Dipartimento di Stato americano. E il titolo scelto per l’iniziativa, la dice fin troppo lunga: “Implicazioni globali dell’espansione economica della”. “Come probabilmente abbiamo notato tutti, laha raggiunto un punto critico in cui il suo attuale modello di crescita economica sta perdendo slancio. Quest’anno,cinese continua a rallentare”, ha premesso Leng.