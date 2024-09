Marc Marquez risponde alle accuse di Valentino Rossi | Ho di meglio da fare che badare a un pilota ritirato

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 20 settembre 2024) Saranno sempre storie tese. Il Circus della MotoGP si è ritrovato nuovamente a Misano per la disputa del secondo appuntamento consecutivo del Mondiale sul circuitoo Simoncelli. Oggi giornata di prove libere e di pre-qualifiche e un pensiero è andato anche al povero Luca Salvadori,e youtuber che il paddock del Motomondiale conosceva molto bene, scomparso alcuni giorni fa per un grave incidente in Germania. Un clima particolare e con tensione, non sono per la notizia triste citata. Il riferimento èdichiarazioni diin un’intervista al podcast di Andrea Migno “Mig Babol”.