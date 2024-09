L’Avis di Cagli compie 60 anni | weekend di festa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 20 settembre 2024)di Cagi compe 60e festeggerà, domani e dopodomani, in occasione della Giornata del donatore di sangue. Saranno presenti le rappresentanze di tutte le Avis provinciali oltre alle Avis amiche e gemellate quali Gubbio, Castiglion del lago, Massa Carrara e Montignoso. Verranno ricordate le tante persone che in questi 60di storia hanno contribuito a far crescereese - dagli ideatori, ai soci fondatori, oltre ai vari presidenti, naturalmente i medici, infermieri, volontari e i tantissimi donatori di sangue che rappresentano l’essenza di questa associazione. Durante le due giornate, saranno consegnate le benemerenze e gli attestati ai donatori. Saranno presenti anche i ragazzi delgiovani, gruppo interno costituito nel 2022, che garantirà un futuro all’attività della Avis comunale.