In Vogue | The 90s dietro le quinte della docu-serie sul decennio che cambiò la moda

(Di venerdì 20 settembre 2024) In: The 90s su Disney+ e la rivoluzione culturaleattraverso la storiarivista: la parola agli editor Tonne Goodman e Mark Guiducci. La seconda parte su Disney+ dal 20 settembre. Lae l'audiovisivo sono un connubio oramai rodato. Ma non è sempre stato così. Tutto inizia negli anni '90, grazie alla rivoluzione culturale messa in atto dagli artisti dell'epoca, in particolare grazie ad una rivista divenuta celebre in tutto il mondo:. Un nome che non a caso è anche un brano musicale di Madonna, divenuto uno status symbol e una sorta di dichiarazione d'intenti. Disney+ celebra questo racconto storico con in: The 90sin sei episodi (i primi tre già disponibili, gli altri arrivano il 20 settembre sulla piattaforma). Proprio da qui siamo partiti parlando con