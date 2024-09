Avetrana Serie TV su Sarah Scazzi | quando esce dove vederla trailer

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di venerdì 20 settembre 2024) Ultimo aggiornamento 20 Settembre 2024 1:09 pm by Redazione– Qui non è Hollywood è la nuovaTV che racconta la storia di. In molti ricorderanno sicuramente il famoso delitto di, che ha caratterizzato le notizia di cronaca italiana per moltissimo tempo. Il caso ha lasciato per anni i cittadini italiani con il fiato sospeso.è stata uccisa a 15 anni e tra i sospettati sono subito finiti i familiari, in particolare la famiglia della cugina Sabrina. La storia della giovane vittima arriva sul piccolo schermo con questa nuovaoriginale italiana, che verrà presentata in anteprima durante la 19° edizione della Festa del Cinema di Roma. Ma vediamo insieme– Qui non è HollywoodTV:Leggi anche: Tutto sul caso Elisa Claps: Restivo oggi e chi è la moglie.