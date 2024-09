Nuove foto per il contest Scatta il tuo mare in autunno

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 19 settembre 2024) Pisa 19 settembre 2024 – In molti hanno deciso di aderire all’iniziativa promossa dalla Nazione “il tuoin”. Sono infatti arrivate numerose immagini il cui protagonista indiscusso è il, immortalato in varie situazioni ei differenti così da regalare un meraviglioso collage autunnale, completo di ogni sfaccettatura possibile. Gli scatti di oggi ritraggono ilnel momento più magico della sera, quello del tramonto. Chi fosse interessato a partecipare all’iniziativa potrà inviare le sue (in jpeg e risoluzione media) all’indirizzo di posta elettronica [email protected] con nome, cognome dell’autore e breve autorizzazione alla pubblicazione. Le più belle saranno pubblicate sul sito de La Nazione di Pisa.