Ilaria Salis papà Roberto rompe il silenzio | Ti piacerebbe eh? perde di nuovo il controllo

(Di giovedì 19 settembre 2024) Dopo l'elezione della figliaal Parlamento Europeo con Alleanza Verdi Sinistra, l'intensa attività politica diè stata fortemente ridimensionata. Dal girare l'Italia al fianco di Bonelli e Fratoianni, il padre dell'ex detenuta in Ungheria si è ritrovato a doversi sedere in panchina per cedere la scena alla figlia. Per commentare l'attualità politica gli sono rimasti solo i social. Proprio lìè stato protagonista di numerosi scontri con altri utenti più o meno noti, lanciando frecciatine agli avversari della figlia. Dopo l'ultimo botta e risposta con il tastierista Rocco Tanica, il suo account X era scomparso d'improvviso. Dieci giorni diche avevano portato alcuni utenti ad ipotizzare la sua dipartita dall'app. E invece, rispondendo a uno di questi, ha tuonato: «Tieh! Sei un diffusore professionale di fake news!».