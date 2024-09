Atletico Madrid-Lipsia come vederla oggi in tv? Orario e canale Champions League 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 19 settembre 2024)vedere in diretta tvla sfida tra, valida per la prima giornata di? Eccoe tutto quello che c’è da sapere. Gli uomini di Diego Simeone avevano salutato la scorsa edizione del torneo dopo essere stati eliminati da una squadra tedesca, il Borussia Dortmund, e iniziano la nuova da un’altra proveniente dallo stesso paese, il. Sfida intrigante tra due compagini che sono ancora imbattute in questo inizio di stagione. La sfida è in programma giovedì 19 settembre alle 21:00. Il match sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport 254. Diretta streaming affidata invece a SkyGo e NOW.in tv?SportFace.