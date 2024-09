LIVE Roma-Servette 0-0 Champions League calcio femminile 2024 in DIRETTA | giallorosse intraprendenti in quest’avvio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 18 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA32? Intervento di Kumagai su Tufo, la nipponica ha rischiato il giallo. 30? Ritmi calati dopo un avvio più dinamico.che sembra aver perso quel flusso dirompente di una decina di minuti fa. 28? KUMAGAI! Punizione battuta da Giugliano, la nipponica spizza il pallone che sfiora il secondo palo. 26? Giugliano prova la conclusione dalla distanza, il pallone si alza più del dovuto. 24? Cross teso di Glionna dalla destra, Haavi non riesce a coordinarsi per calciare in porta. 23? Cambio nel: fuori Clemaron, dentro Tufo. Qualche problema fisico per il capitano delle svizzere. 22? Rimane a terra Jelencic dopo una pallonata presa in faccia dal cross di Giugliano. 21? Greggi recupera un buon pallone nella trequarti avversaria, ma il suo cross non è preciso.