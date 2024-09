La cultura si sposa poco con la nostalgia del fascismo | a Napoli la protesta contro il G7 e il neoministro Giuli – Video

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) “Fuori il G7 dalla città”. Con questo slogan un gruppo di manifestanti hatol’arrivo del summit a, mostrando lo striscione “Di nazi in peggio. Ma qualenel Paese della censura”. “Oggi siamo davanti al Museo Nazionale dove da domani inizierà la visita delle delegazioni del G7prima di spostarsi a Palazzo Reale il 20 e 21 settembre – spiega Davide Dioguardi, del laboratorio Insurgencia – Non ci interessa la laurea del ministroo i pettegolezzi sull’ex ministro Sanano, ci interessa dire che l’attuale responsabile del ministero dellaè un fascista, e non lo diciamo noi ma lo dice la sua carriera politica. Crediamo che lasi sposicon ladel regime fascista e ne è la prova il clima di sdoganamento dell’ideologia post fascista di cui il governo Meloni si fa portavoce”.