Vertenza Villa Margherita per Cgil e Uil sono vani i tentativi di insabbiamento

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 17 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa die UIL. “E’ da alcuni giorni che abbiamo aperto un fronte vertenziale con la dirigenza della Clinicae lo abbiamo fatto mettendoci la faccia, come sempre, che non è solo quella dei singoli rappresentanti sindacali nella loro persona, ma anche e soprattutto delle sigle sindacali che essi rappresentano in virtù di un mandato esplicitamente conferito dai tesserati di entrambe.