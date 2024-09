Una black comedy che ribalta gli stereotipi tra uomini e donne quando si parla di amore | stasera in tv c' è Blackout Love con Anna Foglietta

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 17 settembre 2024) Una commedia non romantica, divertente e graffiante, dove le certezze lasciano il posto ai sentimenti. Così viene descritto il filmout. Lasull’e la vendetta che arriva in prima visionein tv su Rai 3 alle 21.20. Come sempre visibile in diretta o in differita sulla pagina dedicata di RaiPlay. Un film dove i ruoli sonoti. Perché sono lead avere il controllo e il potere. Mentre aglinon resta che accettare il destino che hanno in serbo per loro le fidanzate.