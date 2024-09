Carosino costituito il direttivo del circolo Fratelli d’Italia

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di martedì 17 settembre 2024) Tarantini Time Quotidiano“A pochi mesi dall’inaugurazione deldi, è stato ufficialmenteilcittadino. A capo del coordinamento locale rimane l’avv. Cosimo Monteleone in qualità di commissario cittadino, affiancato da Nicola Fasano nominato vice commissario. Il ruolo di segretari è stato assegnato a Tania Simeone, Alessandro Carrino e Cataldo Alba che lavoreranno in sinergia per portare avanti le attività del. La nostra intenzione sarà quella di collaborare strettamente con il nostro consigliere di minoranza, neo eletto, Saverio Cosimo Zingaropoli, allo scopo di rafforzare il dialogo istituzionale e di rappresentare al meglio le istanze della comunità.