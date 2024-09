Diamond League Tamberi Iapichino e Fabbri tutti d’oro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) Italia da urlo nella seconda e ultima giornata della. Nello stadio Re Baldovino di Bruxelles gli atleti azzurri si portano a casa ben tre medaglie: Gianmarconel salto in alto, Larissanel salto in lungo e Leonardonel lancio del peso. Proprioaveva conquistato il titolo europeo soltanto poco più di tre mesi fa a Roma. Un’estate decisamenteper il 27enne di Bagno a Ripoli. Un’estate durante la quale tutta Europa ha potuto ammirare il suo talento e la sua indomabile grinta. Grande serata anche per gli altri azzurri: Folorunso si è classificata quinta nella gara dei 400 metri ostacoli, Bruni ha chiuso quella del salto in alto al sesto posto. L’atletica italiana è in ottima, anzi sfolgorante, salute. E i risultati conseguiti durante questane sono una prova evidente.