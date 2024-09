Anticipazioni The Family Puntate Turche | Hulya Toglie La Vita Al Padre Di Devin!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di sabato 14 settembre 2024)The: Ergun tenta di ricattare, ma la donna non è disposta ad accettare questi comportamenti. Quindilaaldella povera! Theprosegue e, nel corso delle, si accenderà ancora di più lo scontro tra. Quest’ultima, infatti,rà laaldella ragazza dopo che lo stesso Ergun tenterà di dare luogo ad un ricatto. Ma ecco che cosa sta per succedere.The: Ergun manipola le analisi di, lei lo denuncia! Nel corso delledi The, al centro dell’attenzione torna il rapporto tra Ergun e. La psicologa ha sempre dimostrato di avere un rapporto difficile con il, dovuto anche ai problemi che ci sono stati tra Ergun e la sorella Yagmur. Prossimamente, la situazione è destinata a peggiorare.