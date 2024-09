Vuelle Molto bello il clima che si respira

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) Una decina di tifosi, di quelli irriducibili. L’addetto stampa a fare gli onori di casa e quindi il team manager della Carpegna Prosciutto. Il tutto al ristorante "La vela", tra i due Porti messo a disposizione dal titolare Andrea Martinelli. Altroed altro impatto rispetto alla presentazione della squadra in piazza del Popolo. Sotto i riflettori due giocatori che mancano all’appello delle presentazioni: Lorenzo Bucarelli ed Eric Lombardi. Per fortuna non si è arrivati alla famosa frase ‘sono contento di essere arrivato uno’, anche perché sia la guardia che l’ala non sono scivolati in quella specie di fritto misto pieno di frasi di circostanza.