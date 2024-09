Svolta nell’inchiesta sul latte corretto nelle Marche il tribunale sospende dal lavoro 5 tra dirigenti e addetti di un’azienda della TreValli

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) Non si fermano le indagini per frode in commercio e adulterazione del prodotto legate al gruppoCooperlat. Dopo il maxi sequestro in una delle aziende controllate, quella di Fattorie Marchigiane di Colli al Metauro, dove ad aprile scorso sono state sequestrate circa 90 tonnellate die 110 tonnellate di prodotti lattiero caseari, insieme a circa 2,5 tonnellate di sostanze sofisticanti come soda caustica e acqua ossigenata, che secondo le indagini servivano a “correggere” ilinacidito, la procura di Pesaro ha fatto eseguire al comando Nas di Ancona cinque misure cautelari nel confronti di altrettanti dipendenti dello stabilimento Fattorie Marchigiane. Come riporta il Resto del Carlino, i cinque non si potranno presentare alper i prossimi sei mesi, come deciso dal giudice per le indagini preliminari deldi Pesaro.