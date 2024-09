Renato Vallanzasca esce dal carcere | Non è autosufficiente

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 13 settembre 2024)è uscito daldi Bollate, nel milanese. Sconterà il “fine pena mai” in una Rsa, l’Opera della Provvidenza di Sant’Antonio in provincia di Padova. Il Tribunale di sorveglianza di Milano ha disposto il “differimento pena” per il “boss della Comasina”, da 52 anni all’ergastolo per quel che ha commesso. Cioè Rapine a mano armata, sequestri di persona e poi furti, risse, continui tentativi di evasione.è considerato uno dei più efferati criminali italiani. I giudici hanno accolto l’istanza della difesa, motivata dalla “incompatibilità col” perché da tempo malato di Alzheimer. IL PASSATO CRIMINALE Nel 1972 il primo arresto, insieme con il fratello Roberto, per aver rapinato due supermercati.finisce in, a San Vittore.