I 50 anni della Coop Libraria il Quartiere | Nuovo slancio per i bambini e per il sociale

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 13 settembre 2024) Questa è la storia di un gruppo di mamme che nella Città alta degliSettanta ha deciso di unire le forze per dare aidel ‘rione’ uno spazio dedicato ai libri e alla lettura. Da quel 1974, il progetto si è ingrandito, fino a diventare un vero e proprio servizio per la comunità e non solo: laerativailoggi è punto di riferimento per chi vive e transita in Città alta. E nell’anno dei festeggiamenti per i 50di vita, la, associata a Conferative Bergamo, a chi chiede se ha intenzione di chiudere, risponde con fermezza: “No, anzi, con maggioredaremo il nostro contributo nel”. L’unione delle forze di un gruppo di mamme “Era il 1974 – racconta la presidente, Roberta Curti – e Città Alta era molto diversa da come la vediamo oggi: non c’erano cartolerie o librerie per i