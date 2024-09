D’Aversa ridisegna l’Empoli Al vaglio anche il cambio modulo Missione | scardinare il fortino Juve

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) Esattamente a due settimane di distanza dalla trasferta del Dall’Ara di Bologna,è pronto a tornare in campo per la quarta giornata di Serie A ospitando domani alle 18 niente meno che lantus, una delle quattro capolista e unica squadra a non aver ancora subito gol. Un banco di prova importante quindi per gli azzurri, non solo dal punto di vista del risultato (poter perdere contro i bianconeri è comunque da mettere in conto), ma soprattutto sotto il piano della prestazione. Capitan Grassi e compagni sono infatti chiamati a confermare lo spirito e il carattere mostrati a Roma e Bologna, oltre al coraggio e a quell’identità di squadra che dopo così poco tempo di lavoro in pochi potevano sperare di vedere subito così marcata.