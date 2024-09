Dal 15 al 19 settembre al Cinema Visionario a € 350

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di venerdì 13 settembre 2024) L’estate sta finendo ma non la grande festa delche ha caratterizzato i mesi estivi! Negli ultimi tre mesi migliaia di spettatori si sono goduti un film italiano o europeo a soli 3,5 euro. Ma ora l’offerta si allarga e per festeggiare in modo pirotecnico questo traguardo arriva anche all’edizione didiIN FESTA, l’iniziativa promossa dal MiC con la collaborazione del David di Donatello – Accademia delItaliano: da domenica 15 a giovedì 19il biglietto per tutti i film in programmazione costerà soltanto €3,50! Tra i titoli in programma troverete Campo di Battaglia, applaudito a Venezia e girato proprio qua in Friuli. Ultima opera del maestro Gianni Amelio con Alessandro Borghi, racconta di un medico con dilemmi di coscienza durante la Prima Guerra mondiale.