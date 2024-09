Morso di zecca cosa sappiamo del nuovo virus Wetland che arriva dalla Cina

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 12 settembre 2024) Torniamo indietro. Siamo nel giugno del 2019: una persona che ha riferito di essere stato morsa da unasviluppa una serie di sintomi e segni di carattere neurologico. Oggi, grazie ad una ricerca degli esperti dell’Istituto di Microbiologia ed Epidemiologia di Pechino pubblicata sul New England Journal of Medicine, possiamo dare un nome alla sindrome legata a quell’evento. A causare il tutto sarebbe stato infatti un “”, chiamato. Caratteristiche del, sintomi e cure Ilha provocato sintomi generali, come la febbre e crisi di vomito, oltre che una forte cefalea. Il ceppo virale responsabile da parte della famiglia degli orthonairo viene trasmesso proprio attraverso ildella