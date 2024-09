Temptation Island 2024 settembre Federica e la gelosia di Alfonso | non ho amiche esco solo con mia mamma | Video Witty Tv

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Aconosciamo meglio la coppia formata da. Durante la prima puntata èa parlare apertamente della sua storia e delle difficoltà incontrate: «sono felicissima di entrare, l’ho proprio desiderato, l’ho sognata una cosa del genere. Di stare da sola con le ragazze, i ragazzi, di parlarci e fare cose insieme. Ora non sto pensando più che devo dirgli ogni cosa fregandomi di quello che dice lui. Mi rimprovero da sola per aver sempre accettato, ma ora posso cambiare il mio futuro. Già un piccolo passo l’ho fatto, ho portato dei costumi che lui non conosce e che metterò». I costumi sexy portati al villaggio dafanno innervosireche reagisce molto male: «mi vuoi fare proprio innervosire, fai la prima cosa di nascosto, vuole giustificare il fatto che faccio il geloso, è una provocazione, mi vuoi fare esaurire?”.