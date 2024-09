Emozioni da Coppa Davis! Matteo Arnaldi vince la maratona con Monteiro | Italia-Brasile 2-0!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Laregala sempre delleincredibili ed il match trae Thiagone ha riservate moltissime. Con tanta, anzi tantissima, fatica il ligure riesce are una pazzescadi tre ore e quaranta minuti di gioco, chiudendo in tre set con il punteggio di 7-5 6-7 7-6. Un successo fondamentale per l’, che si porta sul 2-0 con ile centra la prima vittoria sul cemento di casa a Bologna. Una partita che sembrava chiusa sul 5-2 in favore dinel secondo set, maè riuscito a costruire una rimonta incredibile.è stato poi bravo a non perdersi mentalmente nelle difficoltà del match, rimanendo comunque attaccato all’incontro e poi trovando un importantissimo successo. Una partita che vistochiudere con 10 ace contro gli 8 dell’azzurro.