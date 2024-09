Beko Europa licenzia Anche gli operai di Cassinetta incrociano le braccia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 11 settembre 2024) È ancora una volta un futuro incerto quello dell’ex Whirlpool didi Biandronno. La vendita alla nuova proprietà diEurope, la cui insegna è apparsa sui cancelli del sito varesino lo scorso aprile, non ha sciolto i dubbi e le perplessità sul futuro che hanno caratterizzato gli ultimi anni di guida americana, che avevano visto più volte gli addetti della multinazionale dell’elettrodomestico incrociare le. Si ricordano tra gli eventi recenti più significativi la fiaccolata dell’ottobre 2022 con lavoratori e istituzioni fianco a fianco e un anno prima la mobilitazione per la chiusura del sito di Napoli.e impiegati torneranno a scioperare nelle prossime ore: domani è prevista una mobilitazione indetta a livello nazionale in tutti i sitida parte delle sigle dei metalmeccanici Fim Fiom e Uilm.