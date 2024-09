Latina riapertura scuole | gli auguri del sindaco Celentano

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 10 settembre 2024), 10 settembre 2024 – In occasione dell’inizio del nuovo anno scolastico ildi, Matilde, ha scritto una lettera rivolta a studenti, docenti, dirigenti e personale scolastico. Carissimi,è con immenso piacere che rivolgo a tutti voi un buon inizio dell’anno scolastico. La Scuola è quel porto sicuro, accogliente, presidio di socialità, crescita, formazione e cultura che appartiene all’intera comunità. E’ quel luogo che si conosce da piccoli e si custodisce nel cuore per tutta la vita, perché la Scuola diventa esperienza irrinunciabile per affrontare il nostro futuro.