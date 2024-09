Kevin Nash | Logan Paul incassa milioni per poche apparizioni mentre i wrestler a tempo pieno faticano per molto meno

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 9 settembre 2024)ha ottenuto un notevole successo nel wrestling professionale, specialmente durante il suo regno come United States Champion, cosa che i fan non si aspettavano. Anche se ora non è più il campione,non ha certo trattenuto la sua opinione su “The Maverick” di recente.è stato assente sin dal Premium Live Event di SummerSlam, dove ha perso il titolo degli Stati Uniti contro LA Knight. È da notare che durante il suo regno come campione, ha difeso raramente il titolo e ha fattoin WWE. Durante il podcast “Kliq This TV”,ha parlato del fatto chenon conosceva i termini del wrestling, come quandoha detto a Hulk Hogan durante il suo podcast che non sapeva cosa significasse “shoot”.