Le pistole alla municipale Anche gli ex vigili divisi

(Di domenica 8 settembre 2024) La notizia che l’amministrazione comunale ha deciso di ‘armare’ il Corpo della Poliziaha destato parecchie perplessità. E’ vero che in Italia sono rimasti davvero pochi i comandi deiurbani senza un ‘reparto armato’ ma èvero che al momento non c’era tutta questa necessità in una città comunque abbastanza tranquilla dove sono più che sufficienti gli uomini della polizia di Stato e i carabinieri. L’amministrazione Fioravanti ha scelto di investire in una polizia locale all’avanguardia, con l’istituzione di nuovi reparti come il Nucleo Operativo Sicurezza Urbana, il Reparto Tutela del Territorio e l’offerta di innovativi servizi al cittadino. La polizia locale di Ascoli è stata dotata disemiautomatiche Glock 5ª generazione.