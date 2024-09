Chiunque vincerà negli Usa punterà tutto sul protezionismo La scusa? La sicurezza nazionale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 8 settembre 2024)ultimi vent’anni la rivoluzione tecnologica ha cambiato il mondo, su questo nessuno è in disaccordo. Ma il cambiamento va ben oltre la quotidianità, ad esempio la convergenza nel telefonino di servizi essenziali, dalla carta di credito al termostato di casa. I cambiamenti più significativi stanno avvenendo a livello economico e politico perché come la rivoluzione industriale quella digitale può riposizionare intere nazioni nella scala di potere mondiale. Tanto per capirci, prima della rivoluzione industriale i tre quarti del Prodotto interno lordo mondiale venivano prodotti in Cina ed in India, dopo il primato finì nelle mani della piccola Inghilterra. Per ora Stati Uniti e Cina, le due più grandi economie al mondo, sono il teatro principale della nuova rivoluzione, ma la rapidità con la quale si muove l’innovazione tecnologica lo rende costantemente precario.