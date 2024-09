Scuola Valditara | Titoli esteri e precariato | ecco come stanno le cose

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 7 settembre 2024) Roma, 7 settembre 2024 – Il ministro dell’Istruzione, Giuseppe, interviene in prima persona sul caso relativo agli insegnanti di sostegno, i quali pochi giorni fa hanno protestato al Miur (leggi qui). Tramite un video pubblicato sul proprio canale YouTube,ha fatto il punto più in generale sul, una vera e propria piaga che attanaglia la, difendendo l’operato del Governo (e attaccando quelli prima), per poi soffermarsi sui docenti di sostegno. E, più nello specifico, sull’omologazione deiottenuti in Spagna e Romania, che ha rivoluzionato le graduatorie e mandato su tutte le furie i professori precari, e sull’indizione dei corsi di specializzazione Indire (leggi qui)., graduatorie e diplomi