Louis Vuitton Cup 2024 prima sconfitta per Luna Rossa | domani si decide il primo posto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 7 settembre 2024) Una vittoria e unapernella penultima giornata dellaCup. A Barcellona l’imbarcazione italiana vincono nettamente contro American Magic e poi vengono sconfitti da Ineos Britannia. Sarà la giornata di, l’ultima del Round Robin, are iltrae proprio i britannici. Gli azzurri hanno il destino nelle proprie mani e, battendo Alinghi, si assicurerebbero ile la possibilità di scegliere l’avversario nelle semifinali. In apertura di giornata vittoria senza storia perche sconfigge American Magic già in partenza: l’imbarcazione italiana parte meglio, si prende cento metri di distacco e poi controlla alla perfezione gli avversari. Gli americani non riescono a reagire e, anzi, vedono aumentare il loro distacco sul lato di poppa. Una vittoria chiara e nitida, la sesta in questo round robin.