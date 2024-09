La manovra di finanza pubblica e il Piano per l’Ue L’analisi di Scandizzo

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 7 settembre 2024) Le nuove regole per il quadro fiscale stabilito dal Patto di stabilità e crescita richiedono un’analisi di sostenibilità del debito (Debts sustainability analysis o Dsa) per stabilire percorsi di aggiustamento fiscale a medio termine e salvaguardie numeriche per la riduzione del debito e il controllo del deficit. La novità maggiore è che gli Stati membri delcon un debito superiore al 60% del Pil o deficit oltre il 3% nel 2024 devono creare unfiscale a medio termine basato su una traiettoria fornita dalla Commissione Europea. Questosi estenderà per quattro anni (2025-2028) e può essere esteso a sette anni (2025-2031) se supportato da impegni di investimento e riforma.