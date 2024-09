Zaino sospeso solidarietà a Santa Maria degli Angeli per 100 famiglie

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 5 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiRiparte anche in questo 2024 la lodevole iniziativa didel Centro Bene Attivi e dei Lions Club Italia per il sostegno al diritto allo studio. Lo “”, ispirata al più noto “caffè” di tipica ascendenza partenopea, è stato riavviato anche per l’anno scolastico 2024/2025 e consentirà ai ragazzi ed alle ragazze meno fortunate di avere a disposizione gli strumenti per poter partecipare alla vita scolastica e poter studiare. Presso la sede del Centro Solidale “Bene Attivi”, il Lions Club Benevento Host e il Lions Club Benevento Arco Traiano hanno consegnato il materiale scolastico per i fogli dellein difficoltà economica.