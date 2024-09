Paralimpiadi Parigi 2024 ciclismo su strada | gare posticipate per maltempo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 5 settembre 2024) Sono statea causa delledisudelledi, in programma giovedì 5 settembre a Clichy-sous-bois. La gara maschile H1-2, che vede protagonisti due azzurri (Fabrizio Cornegliani e Luca Mazzone), è stata ritardata di un’ora e comincerà alle 10:30; stesso discorso per la gara sufemminile H1-4 con Francesca Porcellato e Giulia Ruffato, al via alle 10:35. Non è però da escludere, qualora le condizioni meteorologiche peggiorassero, un ulteriore posticipo.superSportFace.