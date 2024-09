Riparte la Fiera del Vintage all’A1Expò tanti appuntamenti il 7 e l’8 settembre

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Antimo Caturano, Presidente dell’A1Expò: “Penso che il successo delladelrisiede nella ricerca della semplicità” Riprendono gli eventi al Polo Fieristico di Caserta Sud con una serie disettembrini che offriranno una straordinaria opportunità per godere ancora di questa lunga estate: siil 7 e 8 condele a seguire, nei successivi weekend, Truck in Sud, Bufala Village, Baccalà Village e Caserta Beer Fest. Dopo quasi 5 mesi, dunque, torna ladelcon il suo bouquet di ricordi e occasioni. Dal Salone dell’Antiquariato, all’artigianato, passando per il modernariato, collezionismo, vinili, stampe e giocattoli d’epoca, abbigliamentoe tanto, tanto altro, per un totale di circa 300 espositori, deejay set permanente ed ampia area food and beverage per sostare a pranzo.