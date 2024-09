Lista Champions League 2024 2025 | regolamento limitazioni e quanti giocatori inserire

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 3 settembre 2024) Entro la mezzanotte di oggi, martedì 3 settembre, le 36 squadre partecipanti alla fase campionato didovranno comunicare la lorodiper questa prima edizione del torneo europeo con il nuovo format. NellaA ci sono al massimo 25, due dei quali devono essere obbligatoriamente portieri (tre in totale, prendendo in considerazione anche laB). Otto di questi 25 posti sono riservati esclusivamente alla categoria di “formati localmente” e nessun club può avere più di quattro “formati nella federazione” tra questi otto. Di conseguenza, almeno quattro calciatori registrati devono essere cresciuti nel vivaio della squadra (cioè un calciatore che tra i 15 anni e i 21 anni è stato tesserato almeno per tre stagioni o per 36 mesi con il club in questione).