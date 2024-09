FOTO L’OFB chiude la stagione estiva al Teatro Romano con un omaggio a Morricone

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 3 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutidi Valentina Scognamiglio Nell’ultima esibizione delladedica la serata al maestro, genio indiscusso della musica italiana, che ha portato in tutto il mondo il nome del ‘Bel Paese’. Con la direzione del maestro Stefano Cucci e la presenza del violino solista Marco Serini, due tra i più stretti collaboratori del maestro, alcune tra le sue opere più famose, scritte per registi come il suo caro amico Sergio Leone, Giuseppe Tornatore o De Palma, hanno immerso il pubblico delin un’atmosfera da film. Accanto a questi capolavori, ‘Bolognini Suite’, scritta poco prima della morte del maestroè stata eseguita per la prima volta con questa orchestrazione.