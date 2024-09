Caso Boccia per Sgarbi lo stop alla nomina è arrivato da dentro la famiglia di Sangiuliano | Un pasticcio legato all’infatuazione per quella donna

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 3 settembre 2024) Non una vicenda che riguarda il governo, perché non ci sono irregolarità, ma piuttosto «legata al pettegolezzo». Secondo Vittoriola vicenda che ha coinvolto Gennaroe la non-consulente Maria Rosarianon ha risvolti sull’operato del ministro della Cultura e a «Metropolis», su Repubblica.it, il critico d’arte ha ricostruitocosì come è andato secondo lui. «Laa consulente da parte di un ministro non discende da procedure concorsuali, ma dall’intuizione», spiega l’ex sottosegretario di. Il ministro, che oggi ha avuto un lungo colloquio con Meloni, ha incontrato l’imprenditrice di Pompei, a maggio come sostiene o prima come ribadisce, e ha pensato che potesse essere la persona giusta per assumere il ruolo di consulente.