Avellino e provincia | Controlli alla circolazione stradale e alla movida

(Di martedì 3 settembre 2024) Blitz dei Carabinieri: alcool e droga nel mirino durante iserali Negli ultimi giorni, in conformità con le direttive del Prefetto di, Dott.ssa Rossana Riflesso, i Carabinieri hanno intensificato le attività di pattugliamento sia in città che nelle aree circostanti. Questa decisione segue una recente riunione del Comitatole per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, durante la quale è stata richiamata la necessità di rafforzare i dispositivi di controllo, anche in considerazione dei gravi incidenti stradali verificatisi recentemente in Irpinia.