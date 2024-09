A che età una donna invecchia? Le risposte del geriatra

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) Roma, 3 settembre 2024 – A che età unadiventa vecchia, oggi? Lo abbiamo chiesto a Graziano Onder, docente all'Università Cattolica del Sacro Cuore edell’Iss. A che età oggi unadiventa vecchia? “Non c’è grande differenza tra uomini e donne – è la premessa del-. Sicuramente perre bene bisogna fare prevenzione, partendo anche prima dei 40 anni e seguendo tutti gli step raccomandati dal ministero, dalla mammella al pap test, altra metodica di prevenzione importante per il tumore dell’utero”. Qual è il segnale dell’mento? "Sicuramente è quando una persona non funziona più bene. Oggi questa soglia si è spostata a 75 anni, perché rispetto a 50 anni fa si vive più a lungo ma anche meglio. Il primo segnale? Non riuscire a camminare bene. Perché quella è la somma di tutte le funzioni del nostro organismo”.