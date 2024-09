Osimhen al Galatasaray il nigeriano festeggia l’addio sui social? Il gesto insospettire i tifosi

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 2 settembre 2024) Victorè in procinto di passare al: affare in prestito per l’attaccante. Ildel bomber suifa. Ormai manca davvero poco perdi Victor: il bombernelle prossime ore passerà dal Napoli al. Affare lampo tra le società, che sembrano essersi accordate per il prestito secco dell’attaccante ex Lille. Una soluzione che permette al club del presidente Aurelio De Laurentiis di poter rimediare al mancato addio del numero 9 azzurro, che nei giorni scorsi è stato escluso ufficialmente dalla lista dei 25 effettivi della Serie A. Prima della firma con il club turco, però, la tavola è apparecchiata anche per quanto riguarda il rinnovo annuale, per evitare che il calciatore possa andare a un anno dalla scadenza, n vista dell’estate 2025.