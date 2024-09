Meloni Sangiuliano assicura nessun euro speso per Boccia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) "Io ho parlato con ministro, soprattutto per le questioni che interessano il profilo del governo e mi dice che effettivamente lui aveva valutato la possibilità di dare a questa persona un incarico di collaborazione non retribuio, poi ha fatto una scelta diversa, ha deciso di non dare quell'incarico di collaborazione per per chiarire alcune questioni. Mi garantisce che questa persona non ha avuto accesso adocumento riservato, particolarmente per quello che riguarda il G7 e soprattutto mi garantisce che neanche undegli italiani e dei soldi pubblici è statoper questa persona. E queste sono le cose che a me interessano per i profili di governo, poi il gossip lo lascio ad altri perché non ritengo di doverlo commentare io". Lo ha detto la premier Giorgia, ospite di '4 di Sera', su Rete4.