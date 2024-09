Fiorentina sosta benedetta Obiettivo? Costruire una squadra vera intorno a Kean

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) Firenze, 2 settembre 2024 - Oggi Raffaele Palladino ha concesso a tutti un giorno di riposo dopo il pareggio interno per 2-2 contro il Monza, arrivato in rimonta dopo un primo tempo di quelli che ormai hanno abituato i tifosi viola: ovvero a trasformarsi in fretta in rapidissime salite. Per come è arrivato è però un risultato che vale di più. Intanto per il morale del gruppo. E poi perché certifica il carattere di unache non vuole perdere mai. Ladi oggi è un cantiere aperto con mille problemi tattici, ma già nella notte di Felcsut (per oltre venti minuti in doppia inferiorità numerica) ha dato segnali incoraggianti dal punto di vista del carattere. E col Monza è stato lo stesso. A un passo dal baratro (se quel tiro di Maldini anziché sul palo fosse finito in porta la partita sarebbe finita) ladi Palladino ha saputo tirarsi fuori dalle sabbie mobili.