Santa Fiora in musica | Un’edizione di successo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 1 settembre 2024) Per la FondazioneCultura è tempo di fare un bilancio anche perchè il mandato di questo consiglio è giunto a termine. I commenti non possono che riguardare l’ultima edizione delinappena terminata. È statamolto entusiasmante, più di 250 artisti, tra musicisti, cantanti, ballerini, performer. E poi tanta gente, un pubblico venuto anche da fuori regione per assistere ai concerti del Festival Internazionalein. La XXV edizione, infatti, si è appena conclusa tra gli applausi di chi ha potuto partecipare a ben 15 spettacoli, tutti gratuiti. "Il Comune porta avanti il Festival con grande passione, continuando ad investire costantemente nella sua crescita.