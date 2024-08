Violenza di genere e maltrattamenti in famiglia a Napoli e provincia | ecco il bilancio

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di sabato 31 agosto 2024)di. 964 persone arrestate e denunciata di cui 267 arresti in flagranza di reato e 697 denunce a piede libero. L’ultimo episodio aPoggiorealediin. Da un punto all’altro delladi, partendo dalle coste a sud torresi e sorrentine fino ad arrivare ai monti a nord nel nolano. Donne maltrattate, vittime perseguitate. Vite, ceti sociali e persone diverse che probabilmente non si conosceranno mai ma che sono tutte legate da storie divissute in una cella chiamata casa. Il dato dei carabinieri del comandole diè agghiacciante. Da gennaio ad oggi i militari partenopei hanno denunciato o arrestato perine atti persecutori 964 persone (267 arresti in flagranza e 697 denunce a piede libero).